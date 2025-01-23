«Зеленые облигации» SOCAR в ABB mobile!

Банк ABB через свою дочернюю компанию ABB Invest предоставил возможность приобрести «Зеленые облигации» SOCAR в мобильном приложении ABB mobile.

Теперь клиенты могут оформить «Зеленые облигации» SOCAR в полностью цифровом формате через ABB mobile — без необходимости посещать офис банка, всего за несколько кликов и без комиссии.

SOCAR начал выпускать «Зеленые облигации» 15 января 2025 года. Общий объем выпуска составляет 200 миллионов долларов США. Общее число облигаций составляет 200 тысяч единиц, в то время как номинальная стоимость каждой – 1000 долларов США.

Ценные бумаги будут находиться в обращении 5 лет. Их годовая доходность составляет 6%. Проценты будут выплачиваться ежеквартально. Крайний срок приобретения «Зеленых облигаций» — 28 февраля 2025 года.

Инвесторы могут получить «Зеленые облигации» SOCAR и воспользоваться инвестиционными возможностями, разместив свои заказы через ABB mobile до этой даты.

Средства, полученные от размещения облигаций, выпущенных под девизом «Зеленый доход, зеленое будущее», будут использованы для возобновляемых проектов и инвестиций ООО SOCAR Green. С этой точки зрения «Зеленые облигации» SOCAR не только обеспечивают надежный и стабильный доход гражданам, но и поддерживают инициативы нашей страны в сфере «Зеленой энергетики».

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.

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