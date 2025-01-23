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Страховые компании отказывали в страховании отеля в Карталкая. Почему?

First News Media10:45 - Сегодня
Страховые компании отказывали в страховании отеля в Карталкая. Почему?

В ходе расследования трагического пожара на горнолыжном курорте Карталкая, унесшего жизни 79 человек, выясняются новые подробности.

Как сообщает Sabah, правоохранители установили факт отказа тремя страховыми компаниями застраховать Grand Kartal Otel.

Выяснение причин их отказа – один из главных рассматриваемых следствием вопросов. Отказ отелю в страховом полисе был связан с несоответствием системы безопасности необходимым стандартам. Страховщики также отметили высокие риски, связанные с деревянной внешней отделкой здания. Отмечается, что, хотя и нельзя сказать, что здание было в аварийном состоянии, но отказ страховщиков был правомерным и соответствовал турецкому законодательству.

Страховку оформила компания Eureko Sigorta. Ее эксперты в своих отчетах по итогам инспекции отметили, что в здании имелось необходимое оборудование и системы пожарной безопасности. Тем не менее, они не сработали во время чрезвычайной ситуации.

Источник: Sabah

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