В Милли Меджлисе допустили проведение в Азербайджане конституционного референдума

В рамках «Года Конституции и суверенитета» будет проведен ряд встреч и организованы дискуссии с различными местными и международными организациями.

Об этом на сегодняшнем заседании сказал председатель парламентского комитета по правам человека Захид Орудж.

Глава комитета отметил, что в рамках «Года Конституции и суверенитета» впереди много вызовов и взглядов: «Среди этих вызовов — проведение нового референдума. Конституция — это Генеральный план государственного строительства, в этом смысле принятие Конституции Победы также возможно. Вопрос о новых конституционных структурах обсуждается и часто поднимается в парламенте. Параллельно в системе исполнительной власти сформирован институт спецпредставительства. Это теперь внедряется не только на освобожденных территориях, но и в Нахчыване».

Источник: АПА