Армения не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году

Армения не разморозит членство в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2025 году.

Об этом говорится в обнародованном докладе СВР Армении о военно-политической ситуации в регионе, передают армянские СМИ.

«Считаем маловероятным, что в 2025 году основания замораживания членства Армении в ОДКБ исчезнут», — сказано в документе.

Армения в 2024 году приостановила свое членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что его страна решила приостановить свое членство в ОДКБ, так как организация «не выполняет своих обязательств» перед Иреваном.

В декабре Пашинян подтвердил позицию Армении, о которой он заявил в начале года: республика считает себя вне ОДКБ и не видит, как в будущем что-то может измениться к лучшему.

«Пусть они решают, что хотят. Мы не вмешиваемся в их дела и не заявляем, что здесь у нас де-юре есть право на вето. И это при всем уважении к нашим коллегам», – сказал Пашинян.