В Азербайджане планируют учредить юбилейную медаль к 150-летию национальной прессы

В Азербайджане предложили учредить специальную юбилейную медаль по случаю 150-летия национальной прессы.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» парламентарии обсудят завтра на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Медаль получит название «150-летие Азербайджанской национальной прессы (1875-2025)».