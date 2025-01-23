СВР Армении прогнозирует риски для экономики в 2025 году

Санкции ЕС против Ирана и России – вызов для экономики Армении.

Об этом говорится в годовом докладе Службы внешней разведки Армении об основных рисках и угрозах в текущем году.

В документе отдельно говорится о рисках вторичных экономических санкций, связанных с некоторыми торговыми партнерами.

«В результате санкций против ряда наших партнеров – России и Ирана – использование нашего экономического потенциала ограничено рисками вторичных санкций», – отмечается в докладе.

В Службе внешней разведки Армении предупредили, что с усилением вторичных санкций экономика Армении столкнется с новыми ограничениями.

В СВР считают, что на экономику республики могло бы позитивно повлиять смягчение или отмена санкций против России и Ирана.

В то же время СВР считает это маловероятным в 2025 году, поэтому уверена, что в этом году риски для экономики останутся актуальными.

Дополнительный риск для Армении, как отметили в Службе, это возможное замедление роста экономики РФ из-за антироссийских санкций.

Источник: Sputnik-Армения