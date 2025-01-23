Турция возобновила авиарейсы в Сирию спустя 13 лет

Авиакомпания Turkish Airlines (THY) возобновила рейсы в Сирию, которые были приостановлены 1 апреля 2012 года из-за гражданской войны в этой арабской стране.

Первый рейс TK 846 из турецкого мегаполиса в Дамаск состоялся в четверг 23 января из аэропорта Стамбул.

Многие пассажиры проявили радостные эмоции у выхода на посадку, некоторые из пассажиров держали в руках флаг сирийской революции.

После паспортного контроля на воздушное судно сели 349 пассажиров.

Одна из пассажиров, Фатма Захра, рассказала журналистам, что приехала в Турцию, когда ей было всего 2 года.

Теперь она счастлива вернуться на родину вместе со своей семьей.

«Сейчас мне 14 лет, и я никогда не видела свою страну. Я очень взволнована, потому что впервые увижу ее. Мы поедем из Дамаска в Алеппо, чтобы навестить бабушку», - поделилась она.

Другой пассажир, Ахмет Кираз, рассказал, что прибыл в Турцию в 2012 году, успел здесь получить образование и устроить свою жизнь.

«Мы даже не ожидали, что этот момент наступит. Раньше у нас не было надежды на возвращение. Но, когда появилась такая возможность, мы были невероятно счастливы. Сегодня я возвращаюсь на родину первым рейсом и записываю каждый момент. Чувствую себя как во сне. Огромное спасибо Турции и всем, кто нас поддерживал»,- сказал Кыраз.

Самолет ТНY вылетел из аэропорта Стамбула в 09:00 утра по местному времени. Полет до Дамаска занимает примерно два часа.

Источник: Anadolu