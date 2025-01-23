Жители севера Газы начнут возвращаться в свои дома 25 января

Палестинцы, проживавшие на севере сектора Газа и вынужденные покинуть его из-за проведения там Израилем военных операций, начнут возвращаться в свои дома на седьмой день действия соглашения о прекращении огня в анклаве - в субботу, 25 января.

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале палестинского движения ХАМАС.

«На седьмой день действия соглашения о прекращении огня, после завершения обмена пленными вынужденно перемещенные лица, которые находятся в районе оси Ар-Рашид (тянется вдоль морского берега на юго-западе Газы - прим. ТАСС), смогут вернуться в свои дома на севере пешком и без оружия, они не будут подвергаться обыскам», - говорится в документе. Движение добавило, что для возвращения на север Газы также могут быть использованы транспортные средства - однако они должны будут пройти проверку перед тем, как выехать из южных районов анклава.

На 22-й день действия соглашения о прекращении огня (9 февраля) на север пешком смогут вернутся перемещенные лица, которые в настоящий момент находятся недалеко от оси Салах-эд-Дин (находится на юго-востоке анклава). Они не будут подвергаться проверкам.

Ранее телеканал Al Hadath утверждал со ссылкой на документ, что такой порядок возвращения перемещенных лиц указан в тексте соглашения о прекращении огня.