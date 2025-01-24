Орбан назвал Украине условия продления санкций против России

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что согласится на продление антироссийских санкций, только если Киев выполнит нескольких условий.

Среди них он назвал в том числе и возобновление транзита российского газа.

Об этом Орбан заявил в эфире радиостанции Kossuth.

Всего премьер Венгрии озвучил три условия, которые должны выполнить украинские власти, «если Украина хочет получить помощь, в том числе и в санкциях против России».

Во-первых, нужно восстановить транзит газа из России, во-вторых, прекратить нападения на газопровод «Турецкий поток» и, в-третьих, не вводить запрет на поставки российской нефти в Европу через свою территорию.

Орбан подчеркнул, что без выполнения этих условий «санкции, решение по которым должно быть принято через неделю, продлены не будут».

ЕC с 2022 года утвердил 15 пакетов санкций против России и работает над 16-м. Он продлевает действующие санкции каждые шесть месяцев, в следующий раз голосование должно состояться 31 января. Однако требуется единогласное решение всех 27 стран-членов союза.

Сейчас продление может не пройти из-за позиции Венгрии, опасаются в ЕС. Кроме того, другой европейский лидер — премьер-министр Словакии Роберт Фицо — также выступает если не за полную отмену санкций, то, по крайней мере, за их ограничение. В частности, он предупреждал, что Словакия заблокирует возможные санкции ЕС против атомной энергетики России.

По словам Орбана, санкции против России наносят ущерб всей Европе, только Венгрия потеряла примерно €18,3 млрд, отметил он. Ранее в январе венгерский премьер призвал отменить санкции против России.

Источник: РБК