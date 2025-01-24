Суд в Китае вынес смертельный приговор мужчине за 10 минут

Китайский суд приговорил мужчину к смертной казни после того, как тот напал с ножом на японский школьный автобус.

Об этом пишет Associated Press.

52-летний Чжоу Цзяшэн напал на автобус с детьми в Шанхае. Он ранил мать с ребенком, а также проводницу, которая пыталась его остановить. От полученных ножевых ранений она скончалась.

Отмечается, что мужчина «был в долгах и не хотел больше жить». Как уточняет РИА Новости, суд длился 10 минут. Обвиняемого приговорили к смертной казни. Во время приговора в суде присутствовали представители консульства Японии в Шанхае.

Незадолго до этого суд в Китае приговорил к смертной казни мужчину, который в середине ноября въехал в толпу перед входом в школу в провинции Хунань. По решению суда приговор будет исполнен спустя два года.

Источник: газета.ру