Песков: РФ готова к переговорам по ядерному разоружению

Москва готова к переговорам с Вашингтоном по вопросам ядерного разоружения, однако необходим учет и атомного потенциала союзников США - Великобритании и Франции.

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления американского президента Дональда Трампа о желании Вашингтона обсуждать эту тематику.

«В интересах всего мира, в интересах народов наших стран, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее начать этот переговорный процесс», - подчеркнул представитель Кремля.

«В нынешних условиях, конечно, необходимо принимать во внимание все ядерные потенциалы. И нельзя, например, вести разговор и не принимать во внимание ядерные потенциалы Франции, Великобритании, - добавил Песков. - Нынешние реалии диктуют такую необходимость».

Источник: ТАСС