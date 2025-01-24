Иран не беспокоит визит в Армению рабочей группы США по погранконтролю – МИД РА

Иран не выражал обеспокоенности по поводу предстоящего визита в Армению рабочей группы американских специалистов по пограничному контролю.

Об этом заявил замглавы армянского МИД Паруйр Ованнисян.

Подписание армяно-американской хартии о создании группы по стратегическому партнерству включало и договоренность об отправке на армяно-иранскую границу группы специалистов, которые должны передавать опыт ведения пограничного контроля. С иранской стороной эта тема обсуждалась, как и все вопросы, представляющие важность, отметил замминистра. Но конкретно этот вопрос, уточнил он, касался работы пограничных служб, а не каких-то чувствительных аспектов для той или иной страны.

Армения 30 лет не охраняла самостоятельно этот участок своей границы, и нужно начать это делать, используя наилучший опыт других стран, добавил дипломат.

«Замминистра иностранных дел [Ваан Костанян - ред.] на днях побывал в Тегеране. Вы заметили какую-либо озабоченность со стороны наших иранских коллег? Напротив, был вновь засвидетельствован высокий уровень сотрудничества. Нет вопросов, по которым мы не достигаем согласия с Ираном, наши отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне, это видно по обоюдным визитам и заявлениям», - сказал Ованнисян.

Отвечая на вопрос о реакции российской стороны, Ованнисян сказал, что в ходе визита министра Арарата Мирзояна в Москву и встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым состоялось содержательное обсуждение всех тем. И если судить по брифингу министров двух стран, то все вопросы обсуждались в здоровой рабочей атмосфере, подытожил Ованнисян.

Напомним, что с 1 января 2025 года дежурство на пограничном переходе Мегри на армяно-иранской границе полностью взяли на себя подразделения СНБ Армении.

Источник: Sputnik-Армения

