Клиника Laser Beauty Estetik прокомментировала заявление Минздрава
В частной клинике Laser Beauty Estetik прокомментировали заявление Аналитического экспертного центра Министерства здравоохранения Азербайджана по поводу проверок у них.
Как сообщает 1news.az, помощница главного врача клиники Рены Солтановой заявила Oxu.Az, что информация, опубликованная в новостях, является ложной, и подтвердила, что деятельность клиники продолжается.
«Информация, представленная в новостях, неверна. Распространенные сообщения не являются официальным заявлением Аналитического экспертного центра Министерства здравоохранения», - добавила она.
По словам помощницы, по поводу этих новостей Рена Солтанова даст комментарий.
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