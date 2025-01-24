В Эрмитаже объявили эвакуацию
В музее Эрмитаж объявили эвакуацию.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу музея.
В Эрмитаж поступило анонимное сообщение «с угрозой режиму безопасности».
Сейчас территорию музея проверяют сотрудники службы безопасности Эрмитажа и сотрудники Росгвардии.
Они обходят как залы с экспозициями, так и служебные помещения.
В пресс-службе уточнили, что посетители музея, у которых есть на руках билеты в музей на сегодняшнюю дату, могут прийти на выставки в любой другой день
Источник: РБК
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