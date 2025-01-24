В Эрмитаже объявили эвакуацию

В музее Эрмитаж объявили эвакуацию.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу музея.

В Эрмитаж поступило анонимное сообщение «с угрозой режиму безопасности».

Сейчас территорию музея проверяют сотрудники службы безопасности Эрмитажа и сотрудники Росгвардии.

Они обходят как залы с экспозициями, так и служебные помещения.

В пресс-службе уточнили, что посетители музея, у которых есть на руках билеты в музей на сегодняшнюю дату, могут прийти на выставки в любой другой день

Источник: РБК