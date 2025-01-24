В Азербайджане в 2024 году к ответственности привлечены виновные в 630 преступлениях прошлых лет

МВД Азербайджана отмечает прогресс в 2024 году в раскрытии преступлений, совершенных в прошлые годы, удалось привлечь к ответственности виновных по 630 фактам.

Об этом говорилось на коллегии МВД, посвященной итогам 2024 года.

В ведомстве отметили, что эти дела были раскрыты совместно с сотрудниками прокуратуры.

Участники коллегии также подчеркнули успешное выполнение в 2024 году органами МВД задач по предотвращению и расследованию тяжких, особо тяжких и транснациональных организованных преступлений.

«Особое внимание было уделено повышению эффективности взаимодействия правоохранительных органов для обеспечения общественной безопасности и правопорядка. Планируется продолжить работу в этом направлении, уделяя особое внимание раскрытию преступлений прошлых лет и предупреждению новых угроз», - подчеркнули в МВД АР.