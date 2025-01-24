ЕК планирует оштрафовать соцсеть X на крупную сумму

Европейская комиссия (ЕК) завершила первоначальное расследование в отношении социальной медиаплатформы X (ранее - Twitter) и в ближайшее время примет решение о наложении на нее крупного штрафа.

Об этом сообщила в пятницу газета Handelsblatt, ссылаясь на трех высокопоставленных источников в ЕС.

Согласно информации, предоставленной газетой, сумма штрафа может составить 6% от годового оборота компании, что равно не менее 100 млн долларов.

Однако сама комиссия не ответила на запрос о комментарии.

Источник: Reuters