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В Иреване допустили, что пограничники РФ могут прекратить службу на армяно-турецкой и армяно-иранской границах

First News Media16:30 - Сегодня
В Иреване допустили, что пограничники РФ могут прекратить службу на армяно-турецкой и армяно-иранской границах

Российские пограничники могут прекратить службу на армяно-турецкой и армяно-иранской границах, заявил заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.

"Конечно. В идеальном мире каждая страна сама должна быть в состоянии контролировать свои границы", - сказал Ованнисян, отвечая на вопрос журналиста, может ли визит в Армению и деятельность спецгруппы США по пограничной безопасности привести к выводу российских пограничников с армяно-турецкой и армяно-иранской границ.

Он отметил, что заявление, сделанное 14 января уже бывшим госсекретарем США Энтони Блинкеном, о визите специальной группы по пограничной безопасности касалось повышения эффективности пограничного контроля в Армении.

"Вы знаете, что это (контроль границ Армении - ИФ) осуществлялось всегда со стороны третьей страны. Наконец, мы должны суметь сами контролировать нашу границу", - сказал Ованнисян.

По его словам, содействие американской стороны направлено на повышение армянской стороны возможностей по обеспечению пограничного контроля.

На уточняющий вопрос журналиста, будет ли это содействие направлено на вывод российских пограничников, замглавы МИД Армении ответил утвердительно.

С января 2025 года российские пограничники перестали нести службу на пункте пропуска "Агарак" на границе Армении с Ираном.

1 августа 2024 года представители пограничной службы ФСБ России завершили службу в ереванском международном аэропорту "Звартноц".

Представители погрануправления ФСБ России совместно с погранвойсками Службы нацбезопасности Армении охраняют границы республики с Турцией и Ираном на основании договора от 1992 года.

В начале января глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что количество российских пограничников на армяно-турецкой границе может быть сокращено, если между Арменией и Турцией будет действующая, открытая граница.

Источник: Интерфакс

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