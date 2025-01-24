ЕС готов снять часть санкций против Сирии

Евросоюз готов снять часть санкций против Сирии и помочь республике с восстановлением экономики.

Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Ее цитирует ТАСС.

«Мы хотим поддержать экономическое восстановление Сирии, и ЕС готов облегчить санкционный режим против Сирии в зависимости от действий нового правительства», — сказала Каллас в ходе выступления на пресс-конференции в Анкаре.

В декабре Каллас заявила, что ЕС готов вступить в диалог с новыми сирийскими властями, если деятельность российских военных баз в республике будет свернута.

В начале января газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США планируют смягчить санкции в отношении Сирии, чтобы ускорить доставку гуманитарной помощи, при этом не снимая рестрикции.