Комиссия парламента Армении одобрила законопроект о вступлении в Евросоюз

Комиссия Нацсобрания Армении по евроинтеграции одобрила законопроект о начале процесса вступления в Европейский союз.

Утверждению предшествовали бурные обсуждения с участием депутатов и членов прозападных сил, ранее инициировавших сбор подписей о присоединении к ЕС.

После одобрения профильной комиссией документ обсудят на пленарном заседании.

Напомним, что 9 января правительство Армении одобрило законопроект и направило его в парламент.

Источник: Sputnik-Армения