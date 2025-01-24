Комиссия парламента Армении одобрила законопроект о вступлении в Евросоюз
Комиссия Нацсобрания Армении по евроинтеграции одобрила законопроект о начале процесса вступления в Европейский союз.
Утверждению предшествовали бурные обсуждения с участием депутатов и членов прозападных сил, ранее инициировавших сбор подписей о присоединении к ЕС.
После одобрения профильной комиссией документ обсудят на пленарном заседании.
Напомним, что 9 января правительство Армении одобрило законопроект и направило его в парламент.
Источник: Sputnik-Армения
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