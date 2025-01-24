Эрдоган пообещал наказать виновных в пожаре на горнолыжном курорте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал «не играть в политику» в связи с трагедией на горнолыжном курорте, он пообещал, что все виновные в инциденте будут наказаны.

«Начаты необходимые расследования, чтобы изучить катастрофу во всех аспектах. Наши прокуроры и главные инспекторы ведут многоплановое расследование. Те, кто причинил эту боль нашему народу из-за халатного отношения к своим обязанностям, обязательно ответят перед судом. Четырнадцать человек были задержаны», - сообщил турецкий лидер, выступая в пятницу в Малатье, передают турецкие СМИ.

Огонь охватил здание отеля на горнолыжном курорте Карталкая в ночь на вторник. Многие из гостей пытались спастись из горящей гостиницы по связанным между собой простыням, как по веревкам. Отель Grand Kartal в Болу регулярно проверяли, пожарные службы не обнаружили недочетов, сообщил ранее министр туризма и культуры Турции Мехмет Нури Эрсой. В среду в Турции был объявлен национальный траур по погибшим.