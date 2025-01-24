В Баку водолазы МЧС спасли человека от утопления

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о человеке, оказавшемся в опасности утопления на территории Приморского национального парка в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает пресс-служба МЧС, на место происшествия была направлена водолазно-поисковая группа «Баку-бульвар» Государственной службы контроля за маломерными судами и спасения на водах, передает 1news.az.

В результате проведенной спасательной операции тонущий гражданин был успешно извлечен из воды и спасен водолазами.