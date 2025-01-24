В Армении сына лидера партии объявили в международный розыск

Сын бизнесмена, лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна – Нвер Царукян объявлен в международный розыск после «разборки» в одном из казино курортного Цахкадзора, произошедшей еще в октябре 2024 года.

Об этом сообщили в генпрокуратуре, которая передала в суд материалы уголовного дела, передают армянские СМИ.

В октябре между Нвером Царукяном, его охранниками и сотрудниками заведения произошел конфликт, прозвучали выстрелы, позже сын бизнесмена и лидера «Процветающей Армении» скрылся.

Было возбуждено дело по статьям «Хулиганство», «Ограбление, совершенное группой лиц». Нвер Царукян заочно арестован.