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Президент Пакистана: Наши дружественные и братские страны успешно сотрудничают во многих областях

First News Media19:00 - Сегодня
Президент Пакистана: Наши дружественные и братские страны успешно сотрудничают во многих областях

Делегация во главе с сопредседателем совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Пакистаном, министром оборонной промышленности Вугаром Мустафаевым находится с официальным визитом в Пакистане для участия в восьмом заседании комиссии.

Как сообщили в ведомстве, Президент Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари встретился 23 января с министром оборонной промышленности В.Мустафаевым. На встрече присутствовали члены комиссии - заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, заместитель министра экономики Самед Баширли, заместитель министра энергетики Кямал Аббасов, заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы, посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов.

Президент Пакистана подчеркнул, что наши дружественные и братские страны успешно сотрудничают во многих областях, и пожелал успехов деятельности совместной комиссии, вносящей достойный вклад в обеспечение интересов Пакистана и Азербайджана.

Министр В.Мустафаев передал Президенту и народу Пакистана искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он проинформировал о деятельности совместной межправительственной комиссии и сказал, что эта структура играет важную роль в развитии многопланового сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, обеспечении трансформации общих целей в реальные результаты.

В.Мустафаев подчеркнул, что решения и договоренности, достигнутые в рамках совместной комиссии, в будущем послужат дальнейшему расширению партнерских отношений между нашими странами.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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