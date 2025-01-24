Путин заявил о готовности РФ к переговорам по Украине

Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине, в том числе с США, однако препятствия этому чинит Киев. На это указал президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным по окончании посещения МГУ, передает ТАСС.

«Мы всегда говорили, и хочу это подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике», - прокомментировал Путин намерение президента США Дональда Трампа начать обсуждение украинской тематики с РФ.

«Но здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания. Например, как известно, действующий глава режима в Киеве, когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров», - напомнил президент России.