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«Зеленский — не ангел». Трамп объяснил причину продолжающегося конфликта в Украине

First News Media08:45 - Сегодня
«Зеленский — не ангел». Трамп объяснил причину продолжающегося конфликта в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сорвал сделку по урегулированию конфликта с Россией.

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По словам политика, украинская сторона захотела вести боевые действия, поэтому соглашение не было заключено. Теперь же Зеленский хочет все уладить, добавил он.

Мы могли заключить сделку, но Зеленский — не ангел, он решил воевать. Он не должен был допустить начала войны.

Источник: Lenta.ru

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