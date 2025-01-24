Президент Украины Владимир Зеленский сорвал сделку по урегулированию конфликта с Россией.

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По словам политика, украинская сторона захотела вести боевые действия, поэтому соглашение не было заключено. Теперь же Зеленский хочет все уладить, добавил он.

Мы могли заключить сделку, но Зеленский — не ангел, он решил воевать. Он не должен был допустить начала войны.

Источник: Lenta.ru