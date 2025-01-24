Деятельность Азербайджано-пакистанской совместной межправительственной комиссии получила высокую оценку

Находящийся с официальным визитом в Исламской Республике Пакистан для участия в 8-м заседании Азербайджано-пакистанской совместной межправительственной комиссии министр оборонной промышленности, сопредседатель комиссии Вугар Мустафаев 24 января встретился с сопредседателем комиссии, министром обороны, оборонного производства и авиации Пакистана Хаваджой Мухаммадом Асифом.

Как сообщили в Министерстве оборонной промышленности, на встрече, в которой также приняли участие заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов, обсуждались перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

Была высоко оценена деятельность Азербайджано-пакистанской совместной межправительственной комиссии по обеспечению национальных интересов обеих стран.