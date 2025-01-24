Власти Сирии взяли под контроль 2 нефтяных месторождения к западу от Евфрата

Силы, связанные с Управлением военных операций при новой администрации Сирии, продвинулись на юг Ракки и взяли под контроль 2 нефтяных месторождения, захваченных террористической организацией РКК/YPG.

Согласно информации, полученной агентством «Анадолу» из источников на местах, силы, связанные с Управлением военных операций, вошли в район Расафа на юге Ракки, который ранее режимом «Баас» был передан под контроль террористической организации PKK/YPG.

Силы администрации взяли под контроль нефтяные месторождения Замле и Абу аль-Табат к западу от Евфрата.

Террористы покинули район без сопротивления.

Силы павшего 8 декабря 2024 года режима «Баас» при выводе своих войск передали некоторые районы страны под контроль террористической организации PKK/YPG.