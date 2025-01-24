В Казахстане задержали четырех членов экстремистской группировки

Комитет нацбезопасности Казахстана (КНБ) при координации прокуратуры задержал четырех членов экстремистской группировки в Астане и Косшы.

Как передают казахстанские СМИ, об этом сообщает КНБ.

Они подозреваются в пропаганде терроризма, организации и участии в экстремистской деятельности, а также в вербовке новых сторонников.

«В ходе обысков по местам жительства изъяты религиозные материалы и другие вещественные доказательства. В настоящее время ведется досудебное расследование по статьям 256, 259 и 405 Уголовного кодекса», - отметили в комитете.