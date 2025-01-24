 Аргентина рассматривает выход из Парижского соглашения по климату | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Аргентина рассматривает выход из Парижского соглашения по климату

First News Media10:30 - Сегодня
Аргентина рассматривает выход из Парижского соглашения по климату

Президент Аргентины Хавьер Милей рассматривает выход страны из Парижского соглашения по климату, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Окончательное решение еще не принято, но, по словам собеседников агентства, Аргентина, скорее всего, последует примеру США и выйдет из соглашения. Она станет второй страной, принявшей такое решение.

По данным FT, аргентинские чиновники пытались отговорить команду господина Милея. Если все же Аргентина решит выйти из соглашения, это станет «серьезным ударом по глобальным усилиям по борьбе с изменением климата», отмечает издание. Также это грозит повлиять на торговое соглашение Евросоюза со странами МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай): в нем указано, что стороны могут приостановить сделку, если одна из подписавших ее сторон выйдет из Парижского соглашения.

Кроме того, это может привести к проблемам с недавно поданной Аргентиной заявкой на вступление в ОЭСР, которая выступает за стандарты экологической политики для своих членов. «Сотрудники министерства (внутренних дел.— "Ъ") пытаются объяснить, что, хотя Трамп может делать все, что захочет, для Аргентины это повлечет последствия»,— сказал один из чиновников.

21 января президент США Дональд Трамп распорядился отправить в ООН письмо о выходе США из Парижского соглашения по климату. Аналогичное решение господин Трамп принял во время своего первого президентского срока в 2017 году. Сменивший его в 2021-м Джо Байден подписал указ о возвращении США в список стран—участниц соглашения.

Источник: Коммерсант

Поделиться:
173

Актуально

Общество

На следующей неделе обнародуют предварительные результаты расследования ...

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидаются небольшие осадки

Политика

Хикмет Гаджиев встретился с послом Беларуси

Экономика

BP-Azerbaijan планирует строительство новой платформы на «Шахдениз»

В мире

Путин готов к разговору с Трампом - Песков

Госдеп перестал рассматривать заявления на смену пола в паспорте

Орбан назвал Украине условия продления санкций против России

Сирия не уведомляла РФ о расторжении договора о порте Тартус

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Трамп подписал указ о признании в США двух неизменных полов - ОБНОВЛЕНО

Военно-политический кабинет Израиля рекомендовал одобрить соглашение по Газе - ОБНОВЛЕНО

В Вашингтоне завершилась церемония инаугурации Дональда Трампа - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Турции произошло сильное землетрясение

Последние новости

Совершивший кражу школьник был взят в заложники управляющим маркета «OBA»?

Сегодня, 14:15

Путин готов к разговору с Трампом - Песков

Сегодня, 14:05

В Баку на улице скончался 65-летний мужчина

Сегодня, 14:00

Госдеп перестал рассматривать заявления на смену пола в паспорте

Сегодня, 13:50

BP планирует в 2025 году войти в проект разработки месторождения Карабах

Сегодня, 13:45

Орбан назвал Украине условия продления санкций против России

Сегодня, 13:35

Сирия не уведомляла РФ о расторжении договора о порте Тартус

Сегодня, 13:30

В Казахстане высказались о сроках завершения расследования ЧП с Embraer E190

Сегодня, 13:15

Погода на субботу: В Баку ожидаются небольшие осадки

Сегодня, 13:10

Вновь арестован тиктокер «Roşka»

Сегодня, 13:00

В Саатлы задержаны два водителя, управлявшие автомобилем под воздействием наркотиков

Сегодня, 12:55

Четыре пациента продолжают лечение после крушения самолета AZAL: Состояние одного стабильно тяжелое

Сегодня, 12:55

Италия решила выйти из ВОЗ вслед за США

Сегодня, 12:45

Лукашенко помиловал 15 человек

Сегодня, 12:40

Как не стать жертвой кибермошенников при онлайн покупке? - ВИДЕО

Сегодня, 12:30

Дно Каспия исследовали после снимков загадочного силуэта судна - ВИДЕО

Сегодня, 12:20

Минтранспорта РК: Опубликованная расшифровка черных ящиков AZAL отличается от оригинала

Сегодня, 12:15

Эксперты из Казахстана, РФ, Азербайджана имели равный доступ к расшифровке самописцев AZAL

Сегодня, 12:10

ОДКБ по-прежнему считает Армению союзником

Сегодня, 12:08

Среди жертв пожара в турецком Болу 36 детей

Сегодня, 12:05
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50