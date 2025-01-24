Аргентина рассматривает выход из Парижского соглашения по климату

Президент Аргентины Хавьер Милей рассматривает выход страны из Парижского соглашения по климату, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Окончательное решение еще не принято, но, по словам собеседников агентства, Аргентина, скорее всего, последует примеру США и выйдет из соглашения. Она станет второй страной, принявшей такое решение.

По данным FT, аргентинские чиновники пытались отговорить команду господина Милея. Если все же Аргентина решит выйти из соглашения, это станет «серьезным ударом по глобальным усилиям по борьбе с изменением климата», отмечает издание. Также это грозит повлиять на торговое соглашение Евросоюза со странами МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай): в нем указано, что стороны могут приостановить сделку, если одна из подписавших ее сторон выйдет из Парижского соглашения.

Кроме того, это может привести к проблемам с недавно поданной Аргентиной заявкой на вступление в ОЭСР, которая выступает за стандарты экологической политики для своих членов. «Сотрудники министерства (внутренних дел.— "Ъ") пытаются объяснить, что, хотя Трамп может делать все, что захочет, для Аргентины это повлечет последствия»,— сказал один из чиновников.

21 января президент США Дональд Трамп распорядился отправить в ООН письмо о выходе США из Парижского соглашения по климату. Аналогичное решение господин Трамп принял во время своего первого президентского срока в 2017 году. Сменивший его в 2021-м Джо Байден подписал указ о возвращении США в список стран—участниц соглашения.

Источник: Коммерсант