МИД Армении: Ощутимых результатов в переговорах с Турцией пока нет

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что, несмотря на активный диалог с Турцией, серьезных результатов пока достичь не удалось.

Об этом он сообщил в ходе панельного обсуждения в Иреване с участием спикеров парламентов стран Балтии, передают армянские СМИ.

Мирзоян отметил, что переговоры с Турцией, с которой границы закрыты уже 30 лет, ведутся на высоком уровне.

По его словам, обе стороны понимают, что открытие границ может быть выгодным не только для двух стран, но и для всего региона.

«Идет интенсивный диалог, но, к сожалению, «на земле» пока нет серьезных, ощутимых результатов», - добавил министр.

Напомним, что еще в декабре 2021 года Иреван и Анкара назначили спецпредставителей для переговоров по нормализации отношений. В июле 2022 года в Вене была достигнута договоренность об обеспечении возможности пересечения сухопутной армяно-турецкой границы гражданами третьих стран, посещающих Армению и Турцию соответственно, а также осуществлении прямых авиаперевозок грузов и запуске необходимых для этого процессов. Однако вопрос не решен до сих пор.

Официальные лица Турции не раз заявляли, что вопрос нормализации отношений с Арменией напрямую зависит от нормализации отношений Иревана с Баку.