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В Баку задержан мошенник, обещавший курсы по онлайн-торговле - ФОТО

Фаига Мамедова10:45 - Сегодня
В Баку задержан мошенник, обещавший курсы по онлайн-торговле - ФОТО

Группа граждан обратилась в Насиминское районное управление полиции, заявив, что некий Руфат, выдавая себя за руководителя компании, предлагающей онлайн-работу, обманным путем завладел их деньгами, пообещав провести обучающие курсы по онлайн-торговле.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, согласно информации МВД Азербайджана, полиция установила личность и задержала 27-летнего Руфата Ширалиева.

В ходе расследования выяснилось, что Ширалиев в социальной сети Instagram представлялся руководителем незарегистрированной компании и в своих видеороликах заявлял, что организует курсы по онлайн-торговле на платформе Shopify. Он утверждал, что участники курса смогут получать высокий доход, что привлекало людей и позволило ему завладеть их деньгами.

Кроме того, установлено, что Ширалиев обманул несколько человек, предложив им купить готовый бизнес, и присвоил их средства. Также под предлогом установки программ на ноутбуки участников обучения, он забирал технику, сдавал ее в ломбард и получал деньги.

Расследование по делу продолжается.

Граждане, пострадавшие от действий Ширалиева, могут обратиться в полицию.

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