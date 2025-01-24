В Турции обрушилось трехэтажное здание, 5 человек остались под завалами - ВИДЕО

Трехэтажный дом обрушился в городе Конья.

Как сообщают турецкие СМИ, в районе Сельчуклу города Конья начались поисково-спасательные работы для извлечения 5 человек, которые, по предположениям, могут быть под обрушившимися завалами трехэтажного здания.

На место происшествия были направлены многочисленные пожарные, сотрудники скорой помощи и полиции.

Губернатор Коньи Ибрагим Акын сообщил, что они получили информацию о пяти человек, находящихся в здании, и ведется расследование, чтобы выяснить, не было ли других жителей в других квартирах.