60 тысяч граждан вышли на улицы: Словакию всколыхнули масштабные протесты против Фицо - ВИДЕО

В Словакии продолжаются масштабные протесты против правительства Фицо под лозунгом "Словакия – это Европа".

В пятницу, 24 января, акции прошли в более чем 20 городах страны.

По сообщению издания Aktuality, протесты организовала инициатива "Мир Украине" совместно с оппозиционными политическими партиями. Самая масштабная акция прошла в Братиславе, где собралось более 60 тысяч участников. В Кошице на улицы вышли около 15 тысяч протестующих.

Демонстранты требуют отставки премьер-министра Роберта Фицо, призывают власти отказаться от сотрудничества с россией и прекратить критику Украины. Акции протеста также прошли в других европейских странах - Польше, Германии, Чехии и Ирландии.

Полиция усилила меры безопасности для обеспечения мирного характера протестов и призвала участников соблюдать инструкции правоохранителей.