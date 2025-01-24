60 тысяч граждан вышли на улицы: Словакию всколыхнули масштабные протесты против Фицо - ВИДЕО
В Словакии продолжаются масштабные протесты против правительства Фицо под лозунгом "Словакия – это Европа".
В пятницу, 24 января, акции прошли в более чем 20 городах страны.
По сообщению издания Aktuality, протесты организовала инициатива "Мир Украине" совместно с оппозиционными политическими партиями. Самая масштабная акция прошла в Братиславе, где собралось более 60 тысяч участников. В Кошице на улицы вышли около 15 тысяч протестующих.
Демонстранты требуют отставки премьер-министра Роберта Фицо, призывают власти отказаться от сотрудничества с россией и прекратить критику Украины. Акции протеста также прошли в других европейских странах - Польше, Германии, Чехии и Ирландии.
Полиция усилила меры безопасности для обеспечения мирного характера протестов и призвала участников соблюдать инструкции правоохранителей.