США закроют иммиграционные офисы в странах Латинской Америки

Администрация президента США Дональда Трампа закрывает иммиграционные офисы в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале, с помощью которых мигранты могли легально въехать в Штаты, сообщает телеканал CBS со ссылкой на внутренние правительственные документы, оказавшиеся в его распоряжении.

Иммиграционные офисы США в этих странах были созданы при администрации экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, которая надеялась с их помощью дать мигрантам альтернативу незаконному пересечению южной границы США.

«Офисы, созданные в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале, позволяли некоторым мигрантам, проживающим в этих странах или проезжающим через них, подавать заявки на участие в программах, позволяющих им легально въехать в США... Администрация Трампа прекращает работу этих пунктов», - говорится в публикации на сайте телеканала.

Как отмечается в сообщении CBS News, такое решение принято в рамках «более широкой стратегии по оценке того, как США управляют миграционными процессами в соответствии со своими национальными интересами».

В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Трамп также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

Источник: РИА Новости