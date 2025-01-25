Дания согласна обсудить с США вопрос о Гренландии

Дания согласна в будущем обсудить с США вопрос о безопасности в Арктике и статусе Гренландии.

Об этом по итогам разговора главы датского МИД Ларса Лекке Расмуссена с новым госсекретарем США Марком Рубио говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Дании.

«Тема безопасности в Арктике не стояла на повестке дня, но было достигнуто соглашение о том, что она должна быть обсуждена между Соединенными Штатами, Данией и Гренландией позднее», - говорится в сообщении ведомства.