Хикмет Гаджиев встретился с послом Беларуси

Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикмет Гаджиев принял посла Республики Беларусь в нашей стране Андрея Равкова по случаю завершения его дипломатической деятельности.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации посольства Беларуси в Азербайджане в соцсетях.

«По случаю завершения дипломатической миссии посол Андрей Равков встретился с помощником Президента по внешней политике Хикметом Гаджиевым», - отмечается в публикации.