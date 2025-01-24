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ОДКБ по-прежнему считает Армению союзником

First News Media12:08 - Сегодня
ОДКБ по-прежнему считает Армению союзником

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), несмотря на заявление Службы внешней разведки (СВР) Армении, по-прежнему считает республику своим союзником.

Об этом ТАСС сообщил источник в организации.

Ранее СВР Армении в своем докладе сочла маловероятным, что в 2025 году исчезнут основания замораживания участия Иревана в работе ОДКБ, на которое тот пошел в 2024 году.

«Да, Секретариат организации знает об этом заявлении Службы внешней разведки Республики Армения. Однако мы по-прежнему считаем Армению союзником и продолжаем взаимодействовать с Ереваном в рабочем режиме», - отметил собеседник агентства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Иреван заморозил участие в работе ОДКБ, поскольку, по его утверждению, эта структура создала угрозы для суверенитета республики.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на международном форуме в Варшаве по вопросам безопасности заявил, что Иреван просчитывает все риски относительно решения о выходе из ОДКБ.

Однако конкретных решений на данный счет Армения не принимала.

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