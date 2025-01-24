Италия решила выйти из ВОЗ вслед за США

Правящая партия Италии «Лига» внесла в парламент законопроект по выходу из Всемирной организации здравоохранения вслед за США.

Об этом рассказал лидер партии Маттео Сальвини, его цитирует РИА Новости.

«Италии больше не придется иметь дело с наднациональным центром власти, щедро финансируемым итальянскими налогоплательщиками, который идет рука об руку с транснациональными фармацевтическими компаниями», — написал он.

Он предложил направить «эти 100 млн (евро)» на поддержку больных в Италии и финансирование итальянских больниц и врачей.

21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ.

Республиканец подписывает документ во второй раз. В 2020 году он посчитал, что организация неверно действовала во время пандемии коронавируса, а теперь — что Штаты платят ей слишком много денег по сравнению с другими странами.

Всемирная организация здравоохранения — самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединенных Наций (ООН) специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194-х государств-членов. Ее основная функция состоит в решении международных проблем здравоохранения.