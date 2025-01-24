В Саатлы задержаны два водителя, управлявшие автомобилем под воздействием наркотиков

Сотрудниками Государственного дорожного отдела полиции Саатлинского района был проведен рейд, в ходе которого были задержаны А.Рзазаде и Н.Насирли, управлявшие автомобилями под воздействием наркотиков.

Медицинское обследование показало, что они употребляли марихуану - материалы по делу были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Кроме того, в ходе проведенных мероприятий было выявлено еще 9 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом виде или без соответствующих документов, которые были привлечены к ответственности.