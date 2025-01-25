СДВГ сокращает продолжительность жизни, выяснили ученые

Ученые из Королевского колледжа Лондона установили, что что взрослые с СДВГ живут в среднем на 5-11 лет меньше, чем люди без этого расстройства.

Научная статья опубликована в The British Journal of Psychiatry (ВJР).

Примерно 9% детей и 3% взрослых страдают от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Это состояние характеризуется невнимательностью, трудностями в приоритизации задач, повышенной эмоциональностью и порой агрессивностью.

Ученые до сих пор не обладают достаточным количеством данных о долгосрочном влиянии СДВГ на здоровье.

Чтобы заполнить этот пробел, британские исследователи оценили продолжительность жизни людей с этим диагнозом.

В исследовании приняли участие 30 тысяч человек с СДВГ, данные которых были сопоставлены с показателями 300 тысяч здоровых добровольцев. Результаты показали, что у мужчин с СДВГ продолжительность жизни сокращается на срок от четырех с половиной до девяти лет, а у женщин — с шести с половиной до 11.

Хотя СДВГ чаще диагностируют у детей школьного возраста, у взрослых его выявить сложнее. Они могут сохранять высокую работоспособность, но при этом сталкиваются с трудностями в концентрации внимания, потерей времени и перепадами настроения. Им также бывает сложно выстраивать социальные отношения.

Ученые планируют дальнейшие исследования, чтобы выявить конкретные причины ранней смертности людей с СДВГ.

Источник: Газета. Ру