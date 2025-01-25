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Израиль освободит 200 палестинцев в обмен на четырех заложниц

First News Media13:40 - Сегодня
Израиль освободит 200 палестинцев в обмен на четырех заложниц

Израиль освободит 25 января в рамках соглашения с движением ХАМАС 200 палестинских заключенных в обмен на 4 заложниц.

Как передает ТАСС, об этом сообщила палестинская комиссия по делам заключенных в Facebook.

По ее информации, в опубликованный список входят имена 121 палестинца, приговоренного к пожизненному заключению, и 79 получивших длительные сроки в израильских тюрьмах.

Ранее пресс-служба комиссии сообщала, что в переданном Израилем списке есть ошибки и он дорабатывается вместе с посредниками. На данный момент полный список опубликован на официальной странице комиссии.

В пятницу представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС сообщил, что 25 января будут освобождены четыре женщины, проходившие срочную службу в Армии обороны Израиля и удерживаемые в секторе Газа в качестве заложниц, — Карина Ариев, Даниэла Гильбоа, Наама Леви и Лири Альбаг.

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