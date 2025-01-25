Хуситы освободили 153 военнопленных

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" освободили в одностороннем порядке 153 военнопленных, которые принимали участие в боевых действиях против повстанцев на стороне правительственных сил.

Об этом говорится в заявлении Международного комитета Красного Креста (МККК), опубликованном на его сайте.

"Сегодня в Сане были освобождены 153 задержанных в связи с конфликтом. Эта односторонняя инициатива Национального комитета по делам заключенных (государственный орган, подконтрольный хуситам - прим. ТАСС) реализована при поддержке группы МККК. Заключенные были среди тех, кого МККК ранее регулярно навещал в Сане в рамках нашей работы, направленной на обеспечение гуманного обращения и надлежащих условий содержания всех лиц, задержанных в связи с конфликтом", - указано в заявлении.

Отмечается, что перед освобождением медицинские работники МККК оценили состояние здоровья военнопленных и обеспечили необходимые условия транспортировки для нуждающихся в медицинской помощи. Сотрудники комитета также провели частные беседы с задержанными, чтобы подтвердить их личность и проинформировать их семьи о предстоящем освобождении. В ближайшее время йеменские военнослужащие будут доставлены на территорию, подконтрольную международно признанному правительству.

Ранее глава комитета "Ансар Аллах" по делам заключенных Абдель Кадер аль-Муртада заявил, что хуситы освободят в субботу десятки заключенных "другой стороны". По его словам, освободить военнопленных распорядились лидер "Ансар Аллах" Абдель Малик аль-Хуси и руководитель высшего политического совета движения Махди аль-Машат.

Источник: ТАСС