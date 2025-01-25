В Калифорнии после смертоносных лесных пожаров ожидается наводнение

Смертоносные лесные пожары в Калифорнии могут прекратиться в ближайшие дни, когда прошедший в выходные шторм затопит исторически засушливую местность, но этот шторм может привести к другой проблеме: внезапным наводнениям, сообщает NBC News.

Предупреждения о наводнениях были объявлены в тех же районах Лос-Анджелеса, которые пострадали от пожаров, начавшихся в этом месяце на фоне ураганных ветров после более чем семимесячного периода без осадков, что является рекордом для некоторых районов Южной Калифорнии.

24-часовые предупреждения о наводнениях распространяются на все еще действующий пожар в Палисейдс, который охватил 23 448 акров и локализован на 79%, и пожар в Итоне, который охватил 14 021 акр и локализован на 95%, начиная с 16:00 в воскресенье. Национальная метеорологическая служба сообщила, что часы были созданы из-за возможности оползней, которые указывают на то, что условия для наводнения благоприятные, но не неизбежные.

Федеральные синоптики сообщили, что вероятность значительных наводнений и селевых потоков составляет от 10% до 20%.

Округ Лос-Анджелес, а также такие города, как Лос-Анджелес, Пасадена и Болдуин-Парк, предлагают мешки с песком жителям, которые хотят подготовиться к возможности схода селей.