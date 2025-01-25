Сегодня ожидается геомагнитная буря

В связи с корональными выбросами массы (КВМ), произошедшими на Солнце 21 и 22 января, сегодня вечером ожидается геомагнитная буря уровня G1 (слабый).

Об этом сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории.

Совокупное воздействие КВМ может привести к повышению уровня бури до G2 (средний). Их скорость составляет 600 км/с, что не является особенно высокой.

В настоящее время Солнце находится в максимуме 11-летнего активного периода. Согласно статистике, в течение одного активного периода геомагнитные бури уровня G1 охватывают 900 дней, а геомагнитные бури уровня G2 - 360 дней.

Отмечается, что в настоящее время космическая погода спокойная.