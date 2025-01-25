Нарышкин заявил о готовности встретиться с главой ЦРУ

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил ТАСС, что он готов к встрече с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом при соответствующей заинтересованности со стороны США.

«Мы всегда готовы на переговоры»,- сказал он, отвечая на вопрос о готовности к встрече при запросе с американской стороны.

На уточняющий вопрос, остаются ли сейчас контакты по линии СВР и ЦРУ, он отметил: "У нас есть официальный представитель в Вашингтоне, у Центрального разведывательного управления имеется официальный представитель в Москве".

Ранее вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в четверг привел к присяге Джона Рэтклиффа в качестве директора ЦРУ. 59-летний Рэтклифф занимал пост руководителя Национальной разведки США при первой администрации Трампа с 26 мая 2020 года по 20 января 2021 года. До назначения на эту должность он около пяти лет был членом Палаты представителей Конгресса.