Командующие сухопутными войсками Турции и Азербайджана побывали на границе с Сирией

Командующий сухопутными силами Вооруженных сил Турции Сельчук Байрактароглу вместе с находящимся с визитом в братской стране заместителем министра обороны Азербайджана, командующим сухопутными войсками, генерал-полковником Хикметом Мирзоевым посетили расположение командования 6-го корпуса и Объединенной оперативной группы специального назначения ВС Турции в южной провинции Килис.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в субботу в оборонном ведомстве Турции, азербайджанская делегация также побывала на одной из застав турецкой армии на границе с Сирией.

С. Байрактароглу информировал представителей Вооруженных сил Азербайджана о вооружении и системах, используемых турецкой армией, рассказал об опыте ВС Турции.

Состоялся обмен мнениями по путям углубления сотрудничества и координации между командованиями сухопутных сил Турции и Азербайджана.