 Сенат утвердил Пита Хегсета на пост главы Пентагона | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Сенат утвердил Пита Хегсета на пост главы Пентагона

First News Media09:10 - Сегодня
Сенат утвердил Пита Хегсета на пост главы Пентагона

Сенат Конгресса США утвердил Пита Хегсета на пост министра обороны. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

Поскольку мнения в верхней палате насчет этой кандидатуры разделились поровну, своим правом голоса воспользовался вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. Он по Конституции США председательствует в верхней палате Конгресса.

44-летний Хегсет является ветераном ВС США, участником боевых действий. Имеет звание майора сухопутных войск и боевую награду. Офицерское звание он получил благодаря службе в Национальной гвардии родного для него штата Миннесота. На протяжении восьми лет Хегсет работает на телеканале Fox News. Он также написал несколько книг и возглавлял две организации по защите прав ветеранов. Учился в Принстонском и Гарвардском университетах.
Ранее на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената по кандидатуре Хегсета были затронуты темы пьянства на рабочем месте и супружеской неверности, а законодатели от Демократической партии выразили мнение, что Хегсет недостаточно квалифицирован для поста главы Пентагона. Но комитет утвердил его кандидатуру.

Поделиться:
242

Актуально

Политика

Азербайджан выразил протест Ирану

Политика

В Азербайджане продолжаются учения с резервистами - ФОТО - ВИДЕО

Общество

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Шамкире, в результате которого погибли 5 ...

Общество

На территории страны осадков в основном не наблюдается - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

В мире

Израиль освободит 200 палестинцев в обмен на четырех заложниц

СДВГ сокращает продолжительность жизни, выяснили ученые

Взрыв на нефтебазе в Казахстане: есть пострадавшие

Израиль ожидает освобождения в ближайшие часы четырех женщин-солдат

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Число погибших при пожаре в отеле в Турции достигло 76 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

TikTok заявил о возобновлении работы в США - ОБНОВЛЕНО

Нападение на судей в Иране признали терактом - ОБНОВЛЕНО

Илон Маск предупредил о риске вымирания человечества

Последние новости

Израиль освободит 200 палестинцев в обмен на четырех заложниц

Сегодня, 13:40

СДВГ сокращает продолжительность жизни, выяснили ученые

Сегодня, 13:35

Взрыв на нефтебазе в Казахстане: есть пострадавшие

Сегодня, 13:30

В Азербайджане в 2024 году международные грузоперевозки автотранспортом выросли на 9%

Сегодня, 13:10

Израиль ожидает освобождения в ближайшие часы четырех женщин-солдат

Сегодня, 13:00

В Азербайджане продолжаются учения с резервистами - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:55

Санду отправилась в Украину - ВИДЕО

Сегодня, 12:45

Премьер-министр Пакистана встретился с делегацией во главе с министром оборонной промышленности Азербайджана

Сегодня, 12:25

Самолет с россиянами на борту оказался в кустах из-за отказа двигателя - ВИДЕО

Сегодня, 12:15

США официально переименовали Мексиканский залив в Американский

Сегодня, 12:00

Азербайджан выразил протест Ирану

Сегодня, 11:45

Пашинян хочет добиться от церкви прозрачной экономической деятельности

Сегодня, 11:35

В Баку водитель мопеда погиб в ДТП с автомобилем

Сегодня, 11:25

Трамп пригрозил закрыть американский телеканал

Сегодня, 11:20

В Пираллахы женщина-водитель совершила автонаезд

Сегодня, 11:10

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Шамкире, в результате которого погибли 5 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:05

Шесть человек пострадали во время инцидента на борту самолета в Нигерии

Сегодня, 11:00

Пассажирский самолет объявил сигнал бедствия сразу после взлета

Сегодня, 10:55

В Турции задержали 4 человек в связи с обрушением жилого дома

Сегодня, 10:50

В Агсу задержаны вооруженные наркокурьеры

Сегодня, 10:45
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50