США запретили украинцам переезжать в страну

США приостановили работу части программ, позволявших мигрантам из Украины переезжать в страну для временного переселения на ее территорию.

Запрет коснулся и инициативы Uniting for Ukraine, согласно которой украинцы могли въехать в страну, если у них есть спонсор на территории Соединенных Штатов, пишет газета The New York Times (NYT).

Руководитель Службы гражданства и иммиграции США разослал электронные письма с указанием немедленно прекратить рассмотрение заявлений по этим программам, чтобы была возможность пересмотреть их законность и возможное прекращение.

Программа Uniting for Ukraine была запущена при администрации прошлого американского президента Джо Байдена, с ее помощью в США перебрались более 150 тысяч украинских граждан.

По словам представителей администрации Трампа, многие программы из этого списка изначально не соответствовали законодательству. Действующий президент потребовал запретить программы, идущие вразрез с новой миграционной политикой США.

Источник: Лента.ру