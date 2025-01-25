В США началась депортация нелегальных мигрантов

Американские власти спустя несколько дней после вступления Дональда Трампа в должность президента США начали массовую депортацию мигрантов.

Уже задержаны 538 человек, противозаконно въехавших в Соединенные Штаты, "сотни" были выдворены на самолетах ВВС США,.

Об этом написала пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт в социальной сети X.

По ее словам, сейчас "происходит самая масштабная депортация в истории". Пограничное агентство США подтвердило задержание 538 человек, добавив, что в отношении 373 из них выданы ордеры на арест.

Источник: ТАСС