Прокуратура Южной Кореи повторно попросила продлить заключение президента

Прокуратура Республики Корея повторно обратилась в суд с ходатайством о продлении заключения президента Республики Корея Юн Сок Ёля.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

23 января Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих передало дело Юн Сок Ёля о мятеже прокуратуре из-за отказа главы государства сотрудничать со следствием.

В тот же день прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить заключение президента до 6 февраля.

Центральный окружной суд Сеула 24 января отказал в продлении заключения президента, поскольку счел недостаточными основания для проведения дополнительного расследования прокуратурой после того, как ей передали дело. Судья отметил, что закон разграничивает следствие и государственное обвинение в судебном процессе, а закон об антикоррупционном управлении подразумевает, что оно ведет независимые расследования.

Прокуратура при повторной подаче ходатайства отметила, что в прошлом были прецеденты, когда прокуратура проводила свое расследование после управления. Правоохранительный орган считает необходимым продлить заключение для проведения дополнительного расследования. Юн Сок Ёль был арестован 15 января, доставлен на первый и единственный допрос в управление, на котором отказался давать показания. Несмотря на многочисленные попытки и содержание президента в изоляторе, управление так и не смогло провести еще один допрос.

Суд постановил взять Юн Сок Ёля 19 января под стражу на первоначальные 10 дней - до 28 января. Защита Юн Сок Ёля неоднократно называла арест недействительным, поскольку ордер был получен не в том суде. По их словам, антикоррупционное управление не имеет полномочий расследовать подозрения в мятеже. К тому же, как указывали юристы, Юн Сок Ёль находился в резиденции - на территории с особым режимом безопасности, который исключал возможность обыска без разрешения службы безопасности президента.

Источник: ТАСС