 Прокуратура Южной Кореи повторно попросила продлить заключение президента | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Прокуратура Южной Кореи повторно попросила продлить заключение президента

First News Media09:45 - Сегодня
Прокуратура Южной Кореи повторно попросила продлить заключение президента

Прокуратура Республики Корея повторно обратилась в суд с ходатайством о продлении заключения президента Республики Корея Юн Сок Ёля.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

23 января Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих передало дело Юн Сок Ёля о мятеже прокуратуре из-за отказа главы государства сотрудничать со следствием.

В тот же день прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить заключение президента до 6 февраля.

Центральный окружной суд Сеула 24 января отказал в продлении заключения президента, поскольку счел недостаточными основания для проведения дополнительного расследования прокуратурой после того, как ей передали дело. Судья отметил, что закон разграничивает следствие и государственное обвинение в судебном процессе, а закон об антикоррупционном управлении подразумевает, что оно ведет независимые расследования.

Прокуратура при повторной подаче ходатайства отметила, что в прошлом были прецеденты, когда прокуратура проводила свое расследование после управления. Правоохранительный орган считает необходимым продлить заключение для проведения дополнительного расследования. Юн Сок Ёль был арестован 15 января, доставлен на первый и единственный допрос в управление, на котором отказался давать показания. Несмотря на многочисленные попытки и содержание президента в изоляторе, управление так и не смогло провести еще один допрос.

Суд постановил взять Юн Сок Ёля 19 января под стражу на первоначальные 10 дней - до 28 января. Защита Юн Сок Ёля неоднократно называла арест недействительным, поскольку ордер был получен не в том суде. По их словам, антикоррупционное управление не имеет полномочий расследовать подозрения в мятеже. К тому же, как указывали юристы, Юн Сок Ёль находился в резиденции - на территории с особым режимом безопасности, который исключал возможность обыска без разрешения службы безопасности президента.

Источник: ТАСС

Поделиться:
249

Актуально

Политика

Азербайджан выразил протест Ирану

Политика

В Азербайджане продолжаются учения с резервистами - ФОТО - ВИДЕО

Общество

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Шамкире, в результате которого погибли 5 ...

Общество

На территории страны осадков в основном не наблюдается - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

В мире

Израиль освободит 200 палестинцев в обмен на четырех заложниц

СДВГ сокращает продолжительность жизни, выяснили ученые

Взрыв на нефтебазе в Казахстане: есть пострадавшие

Израиль ожидает освобождения в ближайшие часы четырех женщин-солдат

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Байден в последние часы президентства помиловал членов своей семьи

Нападение на судей в Иране признали терактом - ОБНОВЛЕНО

Илон Маск предупредил о риске вымирания человечества

Запертые в огне. Трагические истории погибших при пожаре в Карталкая - ФОТО

Последние новости

Израиль освободит 200 палестинцев в обмен на четырех заложниц

Сегодня, 13:40

СДВГ сокращает продолжительность жизни, выяснили ученые

Сегодня, 13:35

Взрыв на нефтебазе в Казахстане: есть пострадавшие

Сегодня, 13:30

В Азербайджане в 2024 году международные грузоперевозки автотранспортом выросли на 9%

Сегодня, 13:10

Израиль ожидает освобождения в ближайшие часы четырех женщин-солдат

Сегодня, 13:00

В Азербайджане продолжаются учения с резервистами - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:55

Санду отправилась в Украину - ВИДЕО

Сегодня, 12:45

Премьер-министр Пакистана встретился с делегацией во главе с министром оборонной промышленности Азербайджана

Сегодня, 12:25

Самолет с россиянами на борту оказался в кустах из-за отказа двигателя - ВИДЕО

Сегодня, 12:15

США официально переименовали Мексиканский залив в Американский

Сегодня, 12:00

Азербайджан выразил протест Ирану

Сегодня, 11:45

Пашинян хочет добиться от церкви прозрачной экономической деятельности

Сегодня, 11:35

В Баку водитель мопеда погиб в ДТП с автомобилем

Сегодня, 11:25

Трамп пригрозил закрыть американский телеканал

Сегодня, 11:20

В Пираллахы женщина-водитель совершила автонаезд

Сегодня, 11:10

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Шамкире, в результате которого погибли 5 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:05

Шесть человек пострадали во время инцидента на борту самолета в Нигерии

Сегодня, 11:00

Пассажирский самолет объявил сигнал бедствия сразу после взлета

Сегодня, 10:55

В Турции задержали 4 человек в связи с обрушением жилого дома

Сегодня, 10:50

В Агсу задержаны вооруженные наркокурьеры

Сегодня, 10:45
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50